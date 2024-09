Pyongyang exhibe un nouveau TEL comptant 12 essieux

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble désormais développer un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM). C’est ce que l’on peut apprendre d’une photo publiée par son agence de presse officielle.Effectivement, la KCNA a rapporté ce dimanche que Kim Jong-un avait visité une usine d’armement. Le média d’Etat a alors dévoilé une image du dirigeant suprême posant sa main droite sur une roue d’un nouveau TEL, comptant 12 essieux et 24 roues.C’est la première fois que Pyongyang présente un aussi grand tracteur-érecteur-lanceur, véhicule depuis lequel un missile peut être tiré.De l’avis des experts, l’augmentation de roues peut signifier que le véhicule est capable de transporter un missile ayant une plus longue portée avec une ogive plus lourde. Bref, il s’agit d’améliorer la force destructrice.Parmi les TEL exhibés auparavant, celui qui avait transporté l’ICBM, de type « Hwasong-17 », comptait le plus grand nombre d’essieux et de roues, avec 11 et 22 respectivement.La partie supérieure du véhicule que l’on voit sur la photo diffusée dimanche ressemble à celle du lanceur mobile du « Hwasong-18 », également un ICBM, mais à combustible solide. Pour le tester, le pays communiste avait utilisé un TEL à 9 essieux et 18 roues. Cela laisse penser que le Nord est en train de mettre au point sa version améliorée.Quoi qu’il en soit, le royaume ermite, en dévoilant le nouveau système, aurait voulu remettre la pression sur Séoul et Washington. Sachez qu’un ICBM peut atteindre le continent américain.