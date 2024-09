76e anniversaire de la fondation du régime nord-coréen : Xi envoie un message de félicitations à Kim

Photo : YONHAP News

Le président chinois Xi Jinping a envoyé, lundi, un message de félicitations à son homologue nord-coréen Kim Jong-un, à l’occasion du 76e anniversaire de la fondation du régime. Il a souhaité renforcer les liens avec la Corée du Nord avec une perspective stratégique et à long terme.Tout en rappelant que cette année marque aussi les 75 ans des relations bilatérales, le numéro un de l’empire du Milieu a déclaré que « les deux pays sont liés par des montagnes et des rivières et que leur amitié s’est renforcée au fil du temps ».Alors que les relations Corée du Nord-Russie se renforcent depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou, celles entre Pyongyang et Pékin s’étaient relativement refroidies. En effet, c’est la première fois depuis le Jour de l’an que Xi expédie un message de félicitations à Kim Ⅲ.