Séoul et Washington relativisent la présentation d’un nouveau TEL nord-coréen

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis commentent la présentation d’un nouveau tracteur-érecteur-lanceur nord-coréen.A Séoul, un responsable des autorités militaires a annoncé que les renseignements sud-coréen et américain continuaient de procéder ensemble à des analyses du véhicule. Selon lui, il est encore prématuré de parvenir à une estimation précise en s’appuyant sur seule une photo.Même son de cloche du côté du Pentagone. D’après son porte-parole, il n’est pas inhabituel que le régime communiste fasse démonstration de force via les médias et des photos.Lors d’un point presse hier, Patrick Ryder a ajouté que la priorité de Washington était toujours de travailler main dans la main avec ses alliés et partenaires de la région, dont la Corée du Sud. Et ce, afin de protéger leur sécurité et leur stabilité, ainsi que de prévenir de futures attaques potentielles.