Cho Tae-yul reçoit son homologue rwandais Olivier Jean Patrick Nduhungirehe

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a reçu hier son homologue rwandais. Ce dernier est actuellement en voyage à Séoul pour une conférence de haut niveau sur l’utilisation responsable de l’IA dans le domaine militaire.Cho Tae-yul et Olivier Jean Patrick Nduhungirehe ont échangé pour l’essentiel sur les moyens d’élargir la présence réciproque des entreprises de leurs pays. Et ce, en se basant sur le Cadre pour la promotion du commerce et des investissements (TIPF), et sur un protocole d’accord de coopération dans les domaines des villes intelligentes et de la mobilité, signés entre Séoul et Kigali.Les deux parties ont également convenu de renforcer leur collaboration pour l’économie, le développement et les infrastructures, comme l’avaient promis leurs dirigeants en marge du premier sommet sud-coréano-africain. Cette assise avait eu lieu en mai à Séoul.Le pays du Matin clair soutient actuellement l’Académie de codage du pays africain (RCA), une école spéciale créée pour enseigner le développement de logiciels, ainsi que son projet de l’agriculture intelligente, et ce dans le cadre de l’aide publique au développement.Le gouvernement sud-coréen a en outre doublé cette année le plafond d’aide de son fonds de coopération pour le développement économique (EDCF), un fonds créé pour donner un coup de pouce aux pays en développement. Le montant est donc porté à un milliard de dollars.