Le ministre tchèque des Affaires étrangères en voyage à Séoul

Photo : YONHAP News

Le chef de la diplomatie tchèque est lui aussi actuellement en visite à Séoul pour assister à la réunion sur l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle militaire. Jan Lipavsky en profite pour coordonner aussi les sujets que son Premier ministre, Petr Fiala, et le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, doivent aborder lors de leur prochain sommet. Un tête-à-tête prévu fin septembre à Prague.Hier, le ministre tchèque a rencontré son homologue sud-coréen, Cho Tae-yul. Leur conversation a largement été dominée par la coopération économique entre leurs pays.Le plus haut diplomate du pays d’Europe centrale a d’abord rappelé que la Corée du Sud est le quatrième pays investisseur en République tchèque. Avant d’ajouter que celle-ci est prête à coopérer aussi avec Séoul dans les domaines des usines de batteries, des puces électroniques et de l’hydrogène.Lipavsky est aussi revenu sur le choix du géant sud-coréen KHNP par son pays pour ses nouveaux réacteurs nucléaires. Selon lui, cela marque un tournant important pour les relations entre les deux nations. Et ces liens entameront un nouveau chapitre après le prochain voyage du président Yoon à Prague.Le visage de la diplomatie tchèque a également affirmé que les deux Etats pourraient travailler ensemble pour aider l’Ukraine à se reconstruire après la guerre.De son côté, Cho a annoncé que le gouvernement de Séoul préparait différents projets de coopération bilatérale dans le cadre du déplacement présidentiel. Des projets concertant entre autres le commerce, les investissements, l’industrie de hautes technologies, l’énergie ou encore la culture.