Kim Jong-un renouvelle sa promesse d’augmenter le nombre d’armes nucléaires du Nord de façon exponentielle

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a célébré hier le 76e anniversaire de la fondation de son régime. A cette occasion, Kim Jong-un a prononcé une allocution qualifiée d’exceptionnelle devant les dirigeants du Parti des travailleurs et du gouvernement. Sans pour autant assister aux événements festifs.Dans sa prise de parole, le dirigeant suprême a promis « la poursuite de la politique de construction de l’arsenal nucléaire de son pays afin d’augmenter de manière exponentielle le nombre d’armes atomiques ».Kim III a alors souligné la nécessité pour l’Etat communiste de se tenir plus complètement prêt à « utiliser correctement ses capacités nucléaires en temps voulu » pour assurer la sécurité nationale.Selon le maître de Pyongyang, la politique de développement régional sera couronnée de succès et les récoltes s’annoncent elles aussi bonnes.A propos de la reconstruction après de graves crues qui ont frappé le pays cet été, le leader a annoncé rechercher les mesures visant à les prévenir de manière irréversible.A Séoul, un responsable du ministère de la Réunification a affirmé que Kim aurait fait un tel discours afin de redonner la confiance aux nord-Coréens, confrontés à des difficultés en raison notamment des inondations.