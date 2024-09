Ballons poubelles : un minuteur serait à l’origine d’incendies

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a fait s’envoler plus de 1 200 nouveaux ballons poubelles de l’autre côté de la frontière entre le 4 et le 8 septembre. 430 d’entre eux sont tombés au sol sud-coréen, sans pour autant provoquer de gros dégâts.Un bémol cependant : des incendies vraisemblablement causés par ces aéronefs se sont produits dans plusieurs villes de Gyeonggi près de Séoul comme Gimpo, Goyang et Paju.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) estime qu’un minuteur est à l’origine des feux. Cet appareil attaché au ballon aurait provoqué ces incendies, lorsque son filament est activé pour séparer l’aéronef des ordures, après avoir brûlé le sac en plastique les transportant.Normalement, ce processus doit se dérouler avant la chute au sol du ballon. Mais, lorsqu’il a lieu au sol, le papier dans le sac peut prendre feu et les bâtiments ou les lieux proches s’enflammer ensuite.Effectivement, un dispositif qui aurait été relié au ballon et ses débris présumés ont été découverts sur le toit d’une usine incendiée jeudi dernier à Gimpo.Lors d’un point presse aujourd’hui, le JCS a d’emblée annoncé rechercher les mesures de prévention nécessaires pour miniminer ces préjudices.