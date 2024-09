Yoon Suk Yeol rassure sur le fonctionnement des services d’urgence pendant les vacances de Chuseok

Photo : YONHAP News

Le gouvernement va faire en sorte que les services d’urgence tournent de leur mieux pendant les congés de Chuseok, malgré le manque de personnel, accentué par le départ en masse des internes. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui, Yoon Suk Yeol, lors du conseil hebdomadaire des ministres.La majorité des jeunes médecins en formation et certains spécialistes ont démissionné pour protester contre la décision du pouvoir d’augmenter le nombre des étudiants dans les facultés de médecine. La pénurie de soignants est par conséquent généralisée. Et l’inquiétude grandit plus particulièrement à l’approche des vacances de la fête traditionnelle des récoltes, qui débutent ce samedi pour cinq jours. Les services d’urgence s’annoncent surchargés pendant cette période compliquée.Selon le chef de l’Etat, le gouvernement central et les collectivités locales ne comptent pas leurs efforts pour s’y préparer. Il s’agit notamment de désigner les deux semaines d’une urgence exceptionnelle entre demain et le 25 septembre et des établissements médicaux de garde pendant les congés.Le président Yoon a promis de revaloriser le tarif de la consultation aux urgences prenant en charge les patients atteints de maladies graves, à hauteur de 3,5 fois plus que d’habitude, au maximum. Sans oublier la mobilisation de tous les soignants possibles, y compris les médecins militaires et les infirmiers en pratique avancée.L’occupant du Bureau de Yongsan a par ailleurs rendu hommage à tous les athlètes sud-coréens qui ont ébloui leurs compatriotes avec leurs performances durant les Jeux paralympiques de Paris. Il a alors dit que leur participation elle-même à la compétition valait la médaille d’or.