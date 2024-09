Photo : YONHAP News

Les déserts médicaux sont confirmés après la fronde des internes des grands hôpitaux, qui a commencé fin février.A en croire les données présentées à une députée par l’HIRA, agence chargée de l’examen des demandes de l’assurance-maladie, entre février et juillet, un peu plus de 38 300 interventions chirurgicales ont été réalisées pour les patients atteints des six cancers dits majeurs. Soit une baisse de 17 % par rapport à la même période de l’an dernier.Les opérations ont le plus reculé pour le cancer du foie, avec une diminution de 23 %. Viennent ensuite celles pour les cancers de l’estomac, de la thyroïde, du poumon, du colon et du sein.