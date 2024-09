Les émissions de gaz à effet de serre ont reculé de 4,4 % en 2023

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a poursuivi sa trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour la deuxième année de suite, en 2022 et l’an dernier. C’est ce que montrent les données communiquées, aujourd’hui, par le ministère de l’Environnement.Sur l’ensemble de 2023, le pays en a émis un total de 624 millions de tonnes. Soit un recul de 4,4 % sur un an. Les chiffres étaient de 652 millions en 2022.Dans le détail par secteurs, c'est l'énergie qui a participé le plus à la décarbonation, avec une diminution de 7,6 %, et ce grâce à la mise en service de nouvelles centrales nucléaires et à l’augmentation de la production des énergies renouvelables.L'industrie s'inscrit également en recul (-3 %), portée par le ralentissement des exportations des produits pétrochimiques et du BTP, ou encore par la baisse de la production des écrans d’affichage.Le ministère appelle à redoubler d’efforts pour réduire davantage ces émissions de CO2.Dans sa contribution déterminée au niveau national (CDN) soumise aux Nations unies, Séoul s’était engagé à les diminuer de 40 % par rapport à 2018, et ce, à l’horizon 2030.