Chuseok : quel sera le moment idéal pour le départ ?

Photo : KBS News

Le 17 septembre, c’est Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons. Ce vendredi, dès la sortie du bureau, les citadins vont guetter le moment idéal pour prendre le volant. Alors, quand faudra partir pour éviter les embouteillages ?Les routes devraient être les plus chargées ce dimanche, deux jours avant le jour-J, dans le sens des départs, et mardi prochain dans celui des retours. C'est ce qu'a prévu hier le ministère du Territoire et des Transports.Selon les estimations de ce dernier, il faut compter pour le 15 septembre, à partir de Séoul, 7h40 pour arriver à Busan, 6h10 à Gwangju et 4h40 à Gangneung.Pour les retours, la circulation devrait être extrêmement difficile le jour-même de Chuseok. 10h30 au maximum seront nécessaires pour revenir dans la capitale depuis la première ville portuaire du pays, et 9h10 depuis Gwangju, dans le sud-ouest. Les heures de trajet devraient donc augmenter respectivement de 90 et de 115 minutes par rapport à l’an dernier.Le ministère a estimé que 36,95 millions d'habitants du pays du Matin clair se déplaceraient durant les festivités. C’est 9,4 % de moins qu’à Chuseok 2023, mais comme on compte cette fois-ci un jour férié de moins, il y des risques de bouchons.