Photo : YONHAP News

Alors que la chaleur tardive persiste, des averses ou des pluies occasionnelles tomberont aujourd'hui et demain dans la plupart des régions, notamment sur l’île méridionale de Jeju et dans le Gangwon.Concernant les températures, ce matin sur le chemin du travail, il fait 28°C à Séoul, à Gangneung et dans les terres, avec une minimale de 25°C à Busan et Chuncheon.Dans la seconde partie de journée, il fera 35°C dans la capitale et à Daejeon, entre 30 et 32°C sur la côte sud, 33°C à Jeonju et Andong ainsi que 30°C à Gangneung.