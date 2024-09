Le nombre de nouveaux employés augmente de 123 000 en août

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux emplois a augmenté de 123 000 en août sur un an. Le chiffre est donc resté légèrement au-dessus de 100 000 pour le deuxième mois consécutif. Selon les données publiées, ce matin, par l'Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de travailleurs âgés de 15 ans et plus s’est élevé à 28,8 millions.Par secteur, le domaine des technologies de l’information et des communications a enregistré une hausse de 101 000 nouveaux postes. Celui des services professionnels, scientifiques et technologiques a vu, lui aussi, son nombre d’emplois croître de 94 000.En revanche, la construction et les ventes en gros et au détail ont subi une baisse pour le quatrième et le sixième mois d’affilée. La diminution d’emplois dans le premier secteur a atteint son niveau le plus élevé depuis 2013. D’après le Kostat, ce phénomène pourrait s’attribuer non seulement à des facteurs conjoncturels, mais aussi, en partie, à des réductions du temps de travail et de la durée du contrat dans certains emplois temporaires en raison de la vague de chaleur.Le taux d’embauche chez les 15 ans et plus était de 63,2 %, en hausse de 0,1 point par rapport à août 2023. Celui de chômage s’est réduit de 0,1 pour s’établir à 1,9 %.Le pays du Matin clair comptait un total de 16,2 millions d’inactifs en août, 48 000 de plus qu’un an plus tôt. Le nombre d’individus qui ne recherchent pas de travail s’est élevé à 2,56 millions. Il s’agit d’un bond de 245 000 sur un an et d’un niveau record pour le mois d’août depuis 2003.