Vols en direction de la Corée du Nord : rebond du nombre d'avions russes

Photo : YONHAP News

Le trafic des avions russes dans l’espace aérien nord-coréen a connu une hausse importante ces douze derniers mois. C’est ce qu’a révélé, hier, NK Pro.Le média, spécialisé sur la Corée du Nord, a rapporté que l’espace aérien du pays ermite avait retrouvé son dynamisme avec environ 350 vols russes. Pour rappel, le régime de Kim Jong-un avait autorisé de manière limitée les opérations des lignes aériennes internationales l’an dernier. Et, ce, après la fermeture de ses frontières, début 2020, à cause de la propagation du COVID-19.D’après les données du média associé à NK News, les vols de cette aire géographique n’ont cessé de se multiplier entre juillet 2023 et août 2024. Cette hausse inclut un bond du trafic d’avions gouvernementaux et d’engins militaires russes, dépassant largement les niveaux pré-pandémie.Il semble aussi que les activités de la compagnie aérienne nord-coréenne Air Koryo se rétablissent lentement. Toujours selon NK Pro, malgré l’assouplissement des restrictions liées au coronavirus, les échanges économiques avec la Chine n’ont pas encore complètement repris.