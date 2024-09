Suneung : le nombre de candidats repassant l’examen atteint un niveau record en 21 ans

Photo : YONHAP News

Un total de 522 670 candidats se sont inscrits au « suneung », le baccalauréat sud-coréen, prévu en novembre. C'est une hausse de 18 082 par rapport à l’an dernier. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, l’Institut coréen pour le curriculum et l'évaluation (KICE).Parmi eux, 340 777 sont des lycéens en terminale, alors que 161 784 sont des diplômés du secondaire. Le nombre de ces derniers a atteint un niveau record depuis l’édition de 2004.Le directeur d’un institut privé a déclaré que le nombre de redoublants ou de multi-redoublants devait tomber jusqu’à 15 000 à cause de la baisse du nombre de lycéens en terminale en 2023. Pourtant, d’après lui, l’augmentation du numerus clausus en fac de médecine les aurait incités à se représenter au suneung.Pour l’édition 2025, les élèves en terminale représentent 65,2 % de l’ensemble des candidats, les diplômés du lycée, 31 % et les individus, qui ont réussi l’examen alternatif donnant l’équivalent du diplôme secondaire, 3,8 %. La part de ces deux derniers groupes s’élève à 34,8 %, soit un repli de 0,5 point par rapport à l’an dernier. Le KICE a expliqué cette baisse par le fait que le nombre de lycéens en terminale a augmenté par rapport à 2023.