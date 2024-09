Un responsable américain exhorte les entreprises sud-coréennes à développer leurs HBM pour les USA et leurs alliés

Photo : YONHAP News

Un haut responsable du département américain du Commerce a déclaré que les entreprises sud-coréennes spécialisées en mémoires à large bande passante (HBM) devraient fournir leurs produits aux Etats-Unis et à leurs alliés, et non pas à la Chine.Le sous-secrétaire au Commerce pour l'industrie et la sécurité des USA, a tenu ces propos lors d'un forum sud-coréano-américain sur la sécurité économique, tenu mardi à Washington. Alan Estevez a affirmé qu'il fallait empêcher l'empire du Milieu d'acquérir des technologies de pointe susceptibles de menacer la sécurité des Etats-Unis et de leurs alliés.Parmi ces technologies, il a cité notamment les HBM, utilisées dans les processeurs graphiques (GPU), essentiels pour l'intelligence artificielle. Avant d'ajouter que deux des trois fabricants mondiaux de ces puces sont sud-coréens, faisant référence à Samsung Electronics et à SK Hynix. Il a ensuite souligné l'importance de développer et d'utiliser ces capacités au profit des besoins des USA et de leurs alliés, et a remercié la Corée du Sud pour sa coopération dans ce domaine.Estevez a également expliqué que son département cherche à restreindre l'importation sur le sol américain de véhicules connectés, dotés de composants et de logiciels provenant de pays présentant des menaces pour la sécurité, comme la Chine et la Russie.Il a précisé que des discussions sont en cours à ce sujet avec les entreprises du pays du Matin clair. Avant d'ajouter que Washington pourrait accorder à ces dernières un délai pour ajuster leurs chaînes d'approvisionnement conformément aux contrôles américains en la matière.