Présidentielle américaine : Harris critique Trump pour ses liens avec Kim Ⅲ

Photo : YONHAP News

Kamala Harris et Donald Trump se sont affrontés pour la première fois lors d'un débat télévisé organisé mardi à Philadelphie, à deux mois de l'élection présidentielle.La candidate démocrate a critiqué son rival républicain pour ses liens étroits avec le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, en l'accusant d'avoir échangé des « lettres d'amour » avec ce dernier. Elle a poursuivi en ajoutant que l’ancien occupant de la Maison-Blanche est connu pour son admiration envers les dictateurs.L'actuelle vice-présidente a également déclaré que ces derniers souhaitent le voir réélu à la tête du pays car ils savent qu'il est facile à manipuler avec des flatteries et des faveurs. Ses critiques ne se sont pas arrêtées là. Elle a surenchéri en affirmant que c'est pourquoi de nombreux hauts responsables militaires lui ont dit que Trump était « une honte ».Son adversaire a répliqué en se vantant du soutien du Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, à sa candidature, avant d'ajouter que ce dernier lui a affirmé que la Chine et la Corée du Nord le craignaient.