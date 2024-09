Sommet sur l’IA dans le domaine militaire : adoption d’un plan d’action par 61 des pays participants

Photo : YONHAP News

Le sommet sur l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine militaire s’est tenu les 9 et 10 septembre à Séoul. Ce dernier, qui a attiré quelque deux mille participants originaires de 96 pays, s’est conclu par l’adoption d’un plan d’action par 61 d’entre eux.Le document souligne qu’il est crucial de maintenir un contrôle humain sur toutes les actions essentielles pour exécuter des décisions souveraines concernant l’utilisation d’armes nucléaires, sans compromettre l’objectif ultime d’un monde sans arme nucléaire.La nécessité d’empêcher la technologie de l’IA de contribuer à la prolifération des armes de destruction massive par des acteurs étatiques et non étatiques, y compris des groupes terroristes, a également été soulignée par les Etats participants.