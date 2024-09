Yoon veut faire de la Corée du Sud un hub des exercices de cybersécurité en Indopacifique

Photo : YONHAP News

Le président de la République a fait part de son ambition de faire de la Corée du Sud un hub des exercices de cybersécurité dans la région indopacifique.Lors du Cyber Summit Korea 2024, tenu aujourd’hui à Séoul, Yoon Suk Yeol a souligné que son pays avait développé ses capacités de défense et son système de sécurité, en répondant longtemps aux cybermenaces de ses ennemis, dont la Corée du Nord.Cet événement a été organisé pour la première fois cette année par le Service national du renseignement (NIS) et le Conseil national de la recherche scientifique et technologique (NST). La première manœuvre internationale de cybersécurité « APEX 2024 » se déroule en marge de ce rassemblement. Rappelons que le chef de l’Etat s’était engagé à organiser un tel entraînement lors du sommet de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) en juillet dernier.Dans son discours d’ouverture, le numéro un sud-coréen a déclaré que les groupes de piratage soutenus par des Etats totalitaires lançaient des attaques plus complexes et sophistiquées avec des technologies bien avancées. Avant d’ajouter que si ces menaces causaient des dommages graves aux principales organisations ou aux infrastructures clés, elles pourraient menacer considérablement la sécurité de la nation et de la population.