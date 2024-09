Séoul et le Commandement de l’Onu en Corée appellent à l’arrêt de la coopération Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les pays membres du Commandement des Nations unies en Corée ont appelé, hier, à l’arrêt de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie.Dans le cadre de la deuxième réunion des ministres de la Défense de la Corée du Sud et du commandement, tenue à Séoul, les participants ont publié un communiqué commun. Dans le texte, le ministre sud-coréen de la Défense, le général Paul LaCamera, ainsi que les représentants des 17 pays ont condamné le rapprochement militaire Moscou-Pyongyang, y compris leur accord de partenariat stratégique global. Ils ont déclaré que cette coopération était illicite et dangereuse, mais aussi qu’elle allait à l’encontre de plusieurs résolutions onusiennes.Le pays du Matin clair et ses alliés ont, par ailleurs, critiqué sévèrement les programmes balistiques illégaux de la Corée du Nord. Ils ont fait savoir qu’ils réagiraient ensemble à ses éventuels actes hostiles ou attaques armées.Enfin, les participants ont décidé de multiplier leurs exercices conjoints pour répondre aux actuelles menaces de sécurité et partager davantage de renseignements. Ils ont aussi convenu de discuter de mesures de renforcement du rôle du commandement en tant que plateforme de coopération multilatérale dans le maintien de la paix dans la péninsule.