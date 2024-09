Séoul, Pékin et Tokyo s’engagent à augmenter drastiquement leurs échanges humains

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon ont adopté aujourd’hui une déclaration commune pour dynamiser leurs échanges humains. C’est ce qu’a annoncé le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme.Le ministre Yu In-chon et ses homologues chinois et japonais, Zhang zheng et Tetsuo Saito, se sont retrouvés hier et aujourd’hui à Kobe, dans l'archipel. Une première réunion des ministres des trois nations depuis 2019, à Incheon. A cette occasion, ils ont discuté d’un rétablissement rapide des échanges après le COVID-19, de l’importance d’un tourisme durable et de la stimulation du tourisme régional. Avant de fixer l’objectif de faire passer les échanges humains de 30 à 40 millions d’ici 2030.Séoul, Pékin et Tokyo ont d’ailleurs décidé de créer des contenus touristiques valorisant les ressources naturelles, culturelles et historiques locales compte tenu de la diversification de la demande.Par ailleurs, la Corée du Sud a tenu des réunions bilatérales avec ses voisins pour approfondir les discussions sur la coopération touristique.