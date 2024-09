Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré ce matin « un missile balistique non identifié » en direction de la mer de l’Est, qui sépare la péninsule de l’archipel japonais. Sa nature et la distance parcourue sont en cours d’analyse. C’est ce qu’a déclaré l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Ce lancement, le premier depuis un peu plus de deux mois, est intervenu, après les envois par Pyongyang de nouvelles salves de ballons poubelles, du 4 au 8 septembre, de l’autre côté de la frontière.Le 1er juillet, le Nord avait tiré deux engins balistiques depuis la région de Jangyon, située dans le sud-ouest de son territoire, en direction du nord-est.