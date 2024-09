Météo : un réveil sous la grisaille

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, le temps est généralement nuageux dans tout le pays, avec des pluies occasionnelles dans la plupart des régions. De manière générale, la pluie va s’arrêter cet après-midi et ce soir, mais il continuera de pleuvoir occasionnellement dans la zone métropolitaine et dans le Gangwon.Concernant les températures, la dernière vague caniculaire se retire petit à petit. En effet, sur le chemin du travail, il fait 25°C à Séoul, tout comme dans les régions intérieures, de Suwon à Daejeon en passant par Andong et Cheongju. Le mercure grimpe jusqu’à 28°C sur la côte sur et dans les territoires insulaires de Jeju, mais la minimale est pour Gangneung avec 22°C.Dans la seconde partie de journée, il fera 27°C dans la capitale, 26°C à Gangneung et un peu plus chaud dans le sud. En effet, Météo-Corée prévoit 32°C dans le sud du Jeolla et sur l’île de Jeju, mais aussi à Busan.