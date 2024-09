JCS : Pyongyang tire des missiles balistiques à courte portée vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord enchaîne les provocations. Après les envois de nouvelles salves de ballons poubelles vers sa voisine du Sud, pour le cinquième jour de suite, entre le 4 et le 8 septembre, elle a une nouvelle fois tiré ce matin des missiles balistiques.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré « avoir détecté plusieurs missiles balistiques de courte portée lancés depuis la région de Pyongyang vers la mer de l’Est vers 7h10, et procéder à une analyse détaillée ».L’armée sud-coréenne a annoncé « renforcer la surveillance et la vigilance et partager étroitement les informations concernées avec les autorités américaines et japonaises » et « rester sur le qui-vive ».Les nouveaux tirs sont survenus un peu plus de deux mois après les précédents, qui remontent au 1er juillet. Le régime de Kim Jong-un a alors lancé deux engins balistiques depuis la région de Jangyon, située dans le sud-ouest de son territoire, en direction du nord-est.