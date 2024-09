Hybe VS Min Hee-jin : les membres de NewJeans prennent officiellement la parole sur YouTube

Photo : YONHAP News

Les tensions s’apaiseront-elles un jour dans le conflit interne entre Hybe et Min Hee-jin ? En tout cas, ce n’est pas pour aujourd’hui. Les membres de NewJeans, le phénomène mondial de la k-pop chez les girls band, ont publiquement pris la parole hier, sur YouTube, pour défendre l’ancienne PDG d’ADOR, le label dont elles dépendent.Les cinq jeunes filles ont déclaré, lors de leur live sur la plateforme de streaming vidéo, qu’elles souhaitaient que Min reprennent toutes ses fonctions, alors même que cette dernière s’est vue destituée il y a maintenant quelques semaines. Son statut était particulier puisqu’elle était à la fois PDG du label, mais également productrice du groupe. A présent, elle n’est plus que productrice, ce que les membres déplorent.Déclarant « ne plus savoir à qui faire confiance », Danielle a même confié avoir appris le renvoi de sa directrice par un article de presse le jour même. Elle a ajouté que cette décision unilatérale de la compagnie lui a donné l'impression que le groupe n'était pas du tout respecté. Toutes les cinq, elles ont ensuite demandé à HYBE et à son président, Bang Si-hyuk, de rétablir leurs anciennes conditions de travail au sein d’ADOR d'ici le 25 septembre, c’est-à-dire en laissant Min Hee-jin reprendre son poste.Par le passé, les membres de NewJeans avaient déjà soutenu publiquement leur ancienne directrice par le biais de lettres au tribunal et de discours lors de remises de prix. Cependant, c'est la première fois qu'elles prennent une position aussi explicite. Qui plus est, le live a été diffusé sur un nouveau compte YouTube, différent du compte officiel. Apparemment, il était à l’initiative du groupe et personne, dans la direction, n’était au courant de cette « conférence de presse » improvisée.