Le gouvernement reste vigilant à l’égard de l’endettement des ménages

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a convoqué, aujourd’hui, une nouvelle réunion des ministres concernés par l’économie. La dette des ménages, l’inflation et la politique de relance ont été au cœur des discussions.Choi Sang-mok a alors annoncé que l’endettement des ménages, en particulier celui immobilier, était sur une tendance haussière depuis juin, et ce dans le sillage de l’augmentation des transactions de logements. Il a donc promis de redoubler de vigilance pour gérer, de manière plus stable, ces crédits.En matière d’inflation, celui qui est aussi le ministre de l’Economie et des Finances a indiqué qu’elle avait atteint l’objectif de moins de 3 %, visé par le gouvernement. Cependant, les prix des légumes et de certains autres produits les plus recherchés pour Chuseok, la fête des récoltes, restent toujours élevés. Choi a assuré que ces cours allaient baisser, les offres supplémentaires de ces produits se poursuivant.Sur le front de l’économie nationale, le ministre a expliqué qu’elle accélérait sa convalescence, favorisée notamment par les exportations.Un bémol cependant : la reprise de la demande intérieure n’est pas vraiment au rendez-vous. A ce propos, le gouvernement se penche sur les mesures visant à la redynamiser. L’une des décisions allant dans ce sens est de doper les investissements.Pour cela, les ministères concernés vont commencer dans le courant du mois à écouter les investisseurs afin de les aider à régler leurs difficultés. L’exécutif va également rencontrer les représentants des six principales organisations économiques du pays et des associations des différentes filières. Enjeu : rechercher ensemble les meilleurs moyens d’accroître les investissements.