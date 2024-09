JCS : les missiles nord-coréens auraient parcouru environ 360 km

Photo : KBS News

La Corée du Nord a une nouvelle fois procédé, aujourd’hui, à des tirs d’essai de missiles balistiques, les premiers depuis un peu plus de deux mois.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré « avoir détecté, vers 7h10, plusieurs missiles balistiques de courte portée lancés depuis la région de Pyongyang vers la mer de l’Est ». Il estime que ces engins auraient parcouru environ 360 km, avant de s'abîmer dans ces eaux séparant la péninsule coréenne de l’archipel japonais.Sachez que le pays communiste utilise traditionnellement une île inhabitée située au large du comté de Kilju, en Hamgyong du Nord, comme cible pour les missiles à courte portée. Elle se trouve à quelque 360 km à l’est de Pyongyang.Si les projectiles sont lancés depuis un pas de tir pointé vers le sud, ils sont capables d’atteindre les métropoles sud-coréennes comme Séoul et Daejeon, et les villes abritant les principales installations militaires, comme Gyeryong, Gunsan, et Cheongju.La dernière provocation balistique nord-coréenne remonte au 1er juillet. Ce jour-là, le régime de Kim Jong-un a lancé deux engins balistiques depuis la région de Jangyon, située dans le sud-ouest de son territoire, en direction du nord-est.L’armée sud-coréenne a assuré qu’elle « renforce la surveillance et la vigilance et partage étroitement les informations concernées avec les autorités américaines et japonaises » et « rester sur le qui-vive ».Avant la démonstration de force d’aujourd’hui, le Nord avait envoyé de nouvelles salves de ballons poubelles de l’autre côté de la frontière : plus de 1 200 entre le 4 et le 8 septembre, et près de 20 la nuit dernière.Le JCS a annoncé que la plupart de ces aéronefs largués hier sont retournés vers le nord de la ligne de démarcation militaire (MDL), et qu’aucun d’entre eux n’est observé aujourd’hui dans le ciel sud-coréen.