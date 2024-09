Séoul, Washington et Tokyo fustigent la nouvelle provocation balistique de Pyongyang

Photo : KBS News

Séoul, Washington et Tokyo ont condamné d’une seule voix les nouveaux tirs de missiles nord-coréens.Les hauts diplomates des trois pays, chargés du dossier, se sont entretenus aujourd’hui par téléphone, peu après ces lancements.Lee Joon-il, Seth Bailey et Akihiro Okouchi ont alors redit que les tirs de missiles balistiques du Nord constituaient une violation flagrante de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Et d’ajouter qu’ils représentent aussi une grave menace pour la paix et la sécurité dans la péninsule comme dans le monde.Les trois Etats partenaires se sont aussi engagés à scruter de très près l’évolution de la situation, le Nord pouvant se livrer à de nouvelles bravades. Sans oublier de promettre une réponse ferme à toute menace de Pyongyang, et ce en se basant sur l’alliance sud-coréano-américaine et sur la coopération sécuritaire tripartite.