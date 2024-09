Séoul et Washington inquiets de la possible application des nouvelles technologies aux armes atomiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis sont préoccupés par la possibilité que les nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle (IA) soient appliquées aux armes nucléaires. Les deux alliés ont donc convenu de renforcer leur coopération en la matière.Cette décision est intervenue lors d’un entretien, mardi, entre le chef du centre des informations stratégiques au ministère sud-coréen des Affaires étrangères et la secrétaire d'Etat adjointe des Etats-Unis, chargée du contrôle international des armements et de la sécurité.Cho Koo-rae et Bonnie Jenkins, en voyage à Séoul pour une conférence internationale sur l’utilisation responsable de l’IA dans le domaine militaire, ont également échangé sur l’éventuel impact du renforcement des forces atomiques des pays voisins des deux Corées sur la péninsule.Le rapprochement militaire Pyongyang-Moscou s’est aussi invité dans leurs discussions. Les hauts diplomates sud-coréen et américain ont alors réaffirmé que la situation sécuritaire dans la péninsule et en Asie du Nord-est se dégradait en raison de cette coopération nord-coréano-russe. Avant de promettre d’y faire face avec fermeté.