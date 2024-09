Rob Bauer : l’intervention de l’Otan ne sera pas facile en cas d’urgence dans la péninsule

Photo : Reuters / YONHAP News

Le président du comité militaire de l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) est présent au 13e volet du Dialogue de Séoul sur la défense (SDD), qui s’est ouvert hier.En marge de cette assise, Rob Bauer, a accordé une interview à l’agence Yonhap. En répondant à la question de journalistes sur la possible intervention militaire de l’Alliance atlantique en cas d’urgence dans la péninsule, il a dit que cela ne serait pas facile. Et ce, à moins que l’Onu ne l’avalise et que les 32 Etats membres de l’Otan n’acceptent unanimement une telle demande de Séoul.Interrogé sur la coopération Pyongyang-Moscou, l’amiral a indiqué que le régime de Kim Jong-un sort de son isolement et aide la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.Pour lui, le Nord fournirait au Kremlin non seulement des munitions, mais aussi des travailleurs. Et il est possible que leur rapprochement soit maintenu, tant que la guerre en Ukraine dure.