Le 17 septembre, c’est Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons. Ce soir, dès la sortie du bureau, les sud-Coréens sont en vacances. Alors que vont-ils faire jusqu’à mercredi prochain ?D’après une enquête réalisée par Samsung Card auprès de 500 utilisateurs de ses cartes de crédit, 64 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles prévoyaient d’effectuer une visite à leurs familles et proches. Parmi les autres réponses : 26 % des sondés ont opté pour un repas avec leurs familles et proches. Quant à 18 %, repos et loisirs.Et qui dit fêtes dit cadeaux. 87 % des clients questionnés ont déclaré qu’ils ont préparé des cadeaux ou étrennes.