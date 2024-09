29e BIFF : la réservation des billets pour les cérémonies d’ouverture et de clôture débute le 20 septembre

Photo : KBS News

La 29e édition du Festival international du film de Busan ou BIFF va se dérouler du 2 au 11 octobre dans la deuxième plus grande ville du pays située dans le sud-est de la péninsule. 224 films venus du monde entier vont enchanter les cinéphiles.Selon son comité d’organisation, la réservation des billets pour les cérémonies d’ouverture et de clôture va débuter le 20 septembre, à partir de 14h, sur https://ticket.biff.kr. Dans une semaine donc.C’est « Uprising », signé Kim Sang-man, rappelons-le, qui va ouvrir le bal. Et c’est « Spirit World » du réalisateur singapourien Eric Khoo qui sera projeté juste avant le baisser de rideau.La réservation pour d'autres séances doit commencer à partir du 24 septembre.