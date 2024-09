Pyongyang dévoile pour la première fois une installation d’enrichissement d'uranium

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a supervisé un laboratoire de recherche d’arme nucléaire et un site de production de matières nucléaires militaires. C’est ce qu’a rapporté, ce matin, le Rodong Sinmun.Selon le journal officiel du Parti des travailleurs, lors de cette visite, le dirigeant a examiné la production actuelle d’armements et de matières nucléaires. Il a également donné des missions importantes pour augmenter la production de matières nucléaires militaires.Après avoir inspecté la salle de contrôle de la base d'enrichissement d'uranium, Kim III a exprimé une grande satisfaction. Il a ensuite ordonné de multiplier le nombre de centrifugeuses, d’améliorer leur capacité de séparation individuelle et d’en introduire de nouvelles. Objectif : renforcer la production de matières nucléaires militaires. C'est la première fois que Pyongyang rend publique une installation de ce type.Toujours d’après le quotidien, le leader nord-coréen a également visité les chantiers de construction visant à accroître les capacités de production d'armements nucléaires. Il a alors salué les compétences techniques et a présenté une nouvelle stratégie pour la consolidation de la force atomique. Avant de souligner la nécessité de renforcer les capacités nucléaires du pays pour faire face aux menaces des Etats-Unis.