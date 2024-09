Météo : fin de semaine pluvieuse

Photo : YONHAP News

La fin de semaine sera dictée par des pluies sporadiques automnales. Ce vendredi, la quasi-totalité du territoire sera touchée par des averses. 20 à 60 mm sont attendus dans la région métropolitaine de Séoul et dans la province de Gangwon, 10 à 40 mm dans celle de Chungcheong du Sud ou encore 5 à 60 mm dans le Gyeongsang du Nord. Le Chungcheong du Nord sera la province la plus touchée avec jusqu’à 80 mm de pluie prévus.Tout au long de la journée, quand les averses ne s’abattront pas sur le pays du Matin clair, le ciel sera principalement gris. Le soleil parviendra, tout de même, à percer les nuages dans le sud-ouest, le sud-est et sur l’île méridionale de Jeju. Quelques éclaircies pourront également être observées dans le nord.Concernant les températures, elles seront similaires à celles des derniers jours. Aux alentours de 25°C dans la matinée, elles ne devraient pas augmenter de beaucoup dans l’après-midi dans le nord-ouest, notamment à Séoul, alors que dans le reste du territoire, le mercure franchira nettement la barre des 30°C. 32°C est prévu à Daejeon, 33°C à Busan et Jeju et 34°C, la maximale du jour, à Daegu.Ce week-end, début des congés de Chuseok pour un grand nombre de sud-Coréens, sera également synonyme d’averses et de grisaille. Même si demain, samedi, devrait offrir des périodes d’ensoleillement, le temps se gâtera dès dimanche avec beaucoup de nuages et de pluie.