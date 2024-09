Prix à l'exportation et à l'importation : en baisse en août

Photo : YONHAP News

Les indices des prix à l'exportation et à l'importation de la Corée du Sud ont diminué en août.La Banque de Corée (BOK) a annoncé, ce matin, les indices provisoires des prix à l'exportation et à l'importation, ainsi que du commerce extérieur du mois dernier. Selon ces données, l'indice des prix à l'exportation en won a baissé de 2,6 % par rapport à juillet. En particulier, les prix des produits industriels ont reculé de 2,6 %. Ceux des produits agricoles, forestiers et maritimes ont également chuté.Selon la banque centrale sud-coréenne, cela s’explique par la baisse de 2,1 % du taux de change won-dollar en août par rapport au mois précédent, qui a conduit à une réduction des prix à l'exportation.L'indice des prix à l'importation a, quant à lui, régressé de 3,5 % en raison de la baisse du taux de change won-dollar et du prix du pétrole international. Les tarifs des matières premières et des produits intermédiaires ont respectivement connu un recul de 6,9 et 2,3 %. De leur côté, les prix des biens d'équipement et des biens de consommation ont également diminué. Et ceux à l'importation en monnaie de contrat, eux, ont baissé de 1,9 % par rapport au mois précédent.