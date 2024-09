Cybersécurité : la Corée du Sud se classe au niveau 1 selon l’évaluation du GCI

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Sud a obtenu le niveau le plus élevé dans la cinquième évaluation de l’indice mondial de cybersécurité (GCI), publiée à Genève par l’Union internationale des télécommunications (UIT).Selon le ministère sud-coréen des Sciences et des TIC ce matin, parmi les 194 pays évalués, 46 ont reçu le niveau 1. Et seuls 12 d’entre eux, dont la Corée du Sud, le Royaume-Uni, le Danemark ou encore l'Italie, ont atteint le score parfait de 100 points.Jusqu’à la dernière évaluation, les nations étaient classées par rang, et le pays du Matin clair se positionnait au 4e. Cependant, cette fois-ci, ce système de classement a été remplacé par un système d'évaluation en cinq niveaux.Le GCI est composé de cinq domaines : la législation, la technologie, l'organisation, les compétences et la coopération. Il est utilisé pour comparer et analyser les capacités de sécurité informatique des pays.