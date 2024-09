La demande intérieure présente des signes de reprise « modérée »

Photo : KBS News

Le gouvernement a évalué que les signes de reprise de la demande intérieure se poursuivaient. Il a utilisé l'expression « signes de reprise » pour le cinquième mois consécutif. Cependant, en raison de la diminution du taux de croissance du PIB au deuxième trimestre, l'expression « signes de reprise modérée » a été maintenue.C’est ce qu’a indiqué le ministère de l’Economie et des Finances dans les « Tendances économiques récentes » publiées aujourd’hui. Selon ces données, la reprise économique, centrée sur les exportations et l'industrie manufacturière, se poursuit. Elle se manifeste, en particulier, dans les investissements dans les biens d’équipement et les services, mais il existe des différences de vitesse selon les secteurs.En effet, en juillet, l'indice des investissements dans les biens d’équipement a augmenté de 10,1 % par rapport au mois précédent, et la production des services a progressé de 0,7 %. En revanche, les ventes au détail et la valeur des travaux de construction achevés ont reculé.Les exportations, quant à elles, ont progressé de 11,4 % en glissement annuel, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs, des télécommunications sans fil, des navires et des ordinateurs.Concernant les prix, le gouvernement a analysé que leur stabilité s'élargissait. Et ce, en tenant compte du taux de croissance des prix à la consommation qui a ralenti à 2 %.