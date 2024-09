Urgences : les patients bénins devront désormais assumer 90 % des frais

Photo : YONHAP News

A partir d'aujourd'hui, les personnes qui se rendent aux urgences pour des symptômes bénins ou des maladies non urgentes, devront payer 90 % des frais médicaux. Le ministère de la Santé avait prévu, le 23 août, une telle modification de la loi sur l'assurance maladie.Selon le ministère, pour ceux qui se rendent dans un centre régional de soins d'urgence, les frais augmenteraient en moyenne d'environ 90 000 wons, soit 60 euros, passant de 130 000 à 220 000 wons. Du côté des services locaux, le montant devrait s’accroître de 40 000 wons, l'équivalent de 27 euros pour s'établir à 100 000 wons. A savoir que ces sommes peuvent varier en fonction de la gravité de la maladie ou des spécificités régionales.Afin de favoriser les soins des patients souffrant d'une maladie mineure, le gouvernement a augmenté le nombre d'établissements médicaux qui ouvrent pendant les vacances de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons. Durant cette période, près de 7 900 cabinets et cliniques en moyenne seront ouverts par jour, soit plus du double du niveau du dernier Nouvel an lunaire. En ce qui concerne les centres d'urgence, 518 seront en service quotidiennement.