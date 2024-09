COVID-19 : la vaccination débute le 11 octobre

Photo : YONHAP News

La campagne de vaccination contre le COVID-19 se déroulera entre le 11 octobre et le 30 avril 2025 pour la session 2024-2025, à commencer par les plus de 75 ans. L’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a fait part de ce calendrier ce matin.La vaccination sera gratuite pour les personnes à haut risque : les séniors de plus de 65 ans, les immunodéprimés âgés de plus de six mois, ainsi que les résidents des établissements vulnérables aux infections. Les habitants qui n'en font pas partie peuvent toujours se faire administrer le sérum dans les établissements médicaux en payant des frais.La vaccination de cette saison se fera en une seule injection, sauf pour les enfants à faible immunité de moins de 12 ans. Pour cette campagne, seront utilisés 7,55 millions de doses des nouveaux vaccins ciblant le variant JN.1, développés par Pfizer, Moderna et Novavax.Par ailleurs, l'épidémie qui a rebondi cet été semble enfin s'atténuer. Le nombre de patients hospitalisés sous surveillance sentinelle a baissé pour la troisième semaine de suite pour atteindre 549 entre le 1er et le 7 septembre. Cela représente 37,8 % du niveau d’entre le 11 et le 17 août où le virus a atteint un pic.La KDCA a toutefois appelé la population à respecter les règles d'hygiène pendant les vacances de Chuseok, où de nombreux habitants se déplacent dans une autre région pour voir leurs familles.