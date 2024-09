La triade d'Avalokiteshvara en bois du Heungcheonsa va être désignée comme trésor

Photo : YONHAP News

Le Service coréen du patrimoine (KHS) va désigner la triade d'Avalokiteshvara en bois du temple bouddhiste de Heungcheon à Séoul comme trésor, parmi les patrimoines de l’Etat. Il s'agit d'une triade très rare, composée de la Bodhisattva Avalokiteshvara, du jeune pèlerin Sudhana et du roi dragon de la mer.Le texte sur son origine fait savoir que cette statue a été fabriquée en 1701 par les moines-sculpteurs Beopjam, Gyecho et Jinyeol. Le KHS a expliqué que cette œuvre marquait le début de la sculpture bouddhique du XVIIIe siècle, et fournissait des données précieuses pour la recherche sur la tradition des moines-sculpteurs.Son inscription dans la liste des trésors sera confirmée un mois plus tard, après le recueil des opinions d'experts.