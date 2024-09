Réforme médicale : les médecins insistent pour revoir le numerus clausus en école de médecine

Photo : YONHAP News

Alors que le gouvernement et les partis politiques envisagent de former un groupe consultatif avec les médecins pour mettre fin à leur conflit, ces derniers campent toujours sur leurs positions : revoir d’abord l'augmentation du nombre d'admissions en écoles de médecine pour l'année prochaine.L'Association des professeurs de médecine de Corée (MPAK) a déclaré qu’aucune discussion n'avait été entamée jusqu'à présent concernant l'éventuelle participation à cette plateforme de dialogue. Le comité d'urgence des professeurs en médecine de Corée et l'Association coréenne des médecins (KMA) restent également sur la même longueur d'onde.Quant aux jeunes docteurs qui sont au cœur du différend, après avoir présenté leur démission collective, ils n'ont pas encore fait part officiellement de leur position. Cependant, Park Dan, président du comité d'urgence de l'Association coréenne des internes et résidents (KIRA) a demandé la démission du chef de la KMA Lim Hyun-taek en raison de leur désaccord.Enfin, les associations des patients ont réclamé de les intégrer dans le processus de concertation, soulignant que les questions médicales ne doivent pas être instrumentalisées à des fins politiques, et qu'il est essentiel de refléter l'avis des personnes malades.