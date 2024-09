Déclaration de Kyoto : Séoul, Pékin et Tokyo vont dynamiser les échanges culturels

Photo : YONHAP News

Séoul, Pékin et Tokyo se sont engagés à renforcer leurs échanges et leur coopération culturels. Le premier vice-ministre sud-coréen de la Culture Yong Ho-seong a signé hier au Japon, la déclaration de Kyoto avec ses homologues chinois et nippon, Zhang Zheng et Masahito Moriyama.Cet accord souligne l'importance de promouvoir la compréhension mutuelle par la collaboration culturelle, afin de renforcer les relations tournées vers le futur des trois pays. Il inclut plusieurs axes clés : intensifier les échanges culturels centrés sur les jeunes générations, développer les interactions entre les villes culturelles d'Asie de l'Est et étendre le rôle de la culture en tant que bien public mondial, entre autres.Lors de cette réunion, un mémorandum d'entente a également été paraphé pour préparer « l'Année des échanges culturels 2025-2026 », une initiative annoncée par les dirigeants des trois nations en mai dernier.En marge de la réunion tripartite, des rencontres bilatérales ont également eu lieu. Lors de l’entrevue avec le Japon, Yong a réclamé de mettre en œuvre les engagements liés à l'inscription au patrimoine mondial des mines de Sado, où les Coréens étaient forcés de travailler pendant la Seconde guerre mondiale.Enfin, avec la Chine, les discussions ont porté sur les moyens de revitaliser les échanges dans le tourisme et les secteurs culturels, tels que les jeux vidéo, le cinéma et la musique populaire.