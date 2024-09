Chuseok : le président Yoon encourage les policiers et pompiers

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est rendu, dimanche, au commissariat de police de Gwanak ainsi qu’à la caserne de pompiers de Gangseo à Séoul afin d’encourager les policiers et les pompiers qui travaillent pour la sécurité publique pendant Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons. C’est ce qu’a fait savoir le Bureau présidentiel de Yongsan.Après avoir été briefé au commissariat, Yoon Suk Yeol a déclaré qu’on n’exigera pas seulement une loyauté inconditionnelle de la part des fonctionnaires en uniforme, mais les soutiendra avec des récompenses comme il se doit.Aux pompiers, le chef de l’Etat n’a pas oublié non plus de demander de veiller à leur propre sécurité lors des opérations d'extinction de feu.