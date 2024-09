Cinéma : « Veteran 2 » attire plus de 2 millions de spectateurs en trois jours

Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes qui sont allées voir « Veteran 2 » a dépassé, hier, les 2 millions. C’est ce qu’a annoncé son heureux distributeur, CJ ENM.Sorti dans les salles obscures le 13 septembre dernier, le second volet de « Veteran » signé Ryu Seung-wan semble enchanter les spectateurs en cette période de festivités de Chuseok où les sud-Coréens sont nombreux à aller voir un film en famille ou entre amis.Trois jours pour faire 2 millions d’entrées, c’est un exploit. Puisque même pour « The Roundup : Punishment » avec le flic Ma Dong-seok, il en a fallu quatre.Dans cette nouvelle comédie policière, on retrouve Hwang Jung-min dans le rôle du détective. Jung Hae-in est à ses côtés pour poursuivre un tueur en série.