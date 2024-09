Cinéma : « Heartsping : Teenieping of Love » fait un million d'entrées

Photo : YONHAP News

« Heartsping : Teenieping of Love » a attiré plus d'un million de spectateurs depuis le 7 août, la date de sa sortie sur grand écran en Corée du Sud. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui son distributeur Show Box.C'est la première fois qu'un film d'animation « made in Korea » a enregistré plus d'un million d'entrées depuis le succès de « The Dino King » (2012) avec 1,05 million de spectateurs.« Heartsping : Teenieping of Love » est d'ailleurs la troisième œuvre la plus vue dans l'histoire de cette catégorie d’art au pays du Matin clair. La première place est attribuée à « Leafie, A Hen into the Wild » (2011), qui a attiré quelque 2,2 millions de jeunes ou de moins jeunes.« Heartsping : Teenieping of Love » est l'adaptation cinématographique de la série d'animation télévisée « Catch ! Teenieping ». Il a ainsi conduit de nombreux enfants et parents dans les salles obscures. Et même plus d'un mois après sa sortie, le film est toujours en tête du box-office.Par ailleurs, les produits dérivés liés aux personnages sont également devenus très populaires, au point que les jeunes papas et mamans les ont qualifiés de « mangeurs d'argent ».