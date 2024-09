Demain, c’est Chuseok. Les sud-Coréens qui n’ont pas encore pu rentrer dans leur village natal se dépêchent de partir. Le trafic est donc très dense sur les grands axes routiers.Ce matin, à 9h, on devait compter 6h40 pour le trajet Séoul-Busan, dans le sud-est, et 4h50 pour celui depuis la capitale jusqu’à Gwangju, dans le sud-ouest de la péninsule. Dans le sens inverse, 5h30 et 3h30 respectivement.Environ 6 millions de véhicules sont attendus ce lundi sur les routes dans l’ensemble du pays.