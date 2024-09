Météo : temps nuageux et fortes chaleurs à la veille de Chuseok

Photo : YONHAP News

Un temps principalement nuageux et des températures estivales attendent les habitants du pays du Matin clair, ce lundi, troisième jour des congés de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons.La grisaille, étendue sur l’ensemble du territoire, devrait être, de temps en temps, perforée par le soleil, offrant ainsi une lumière un peu plus claire. Cependant, des averses sont également attendues, un peu partout dans le pays. La ville de Gangneung, dans le nord-est, et la moitié sud devraient être les zones les plus touchées, avec jusqu’à 80 mm de précipitations, selon Météo-Corée.Ce temps instable et mitigé sera accompagné de températures estivales. Aux alentours de 25°C en moyenne, avec des pics recensés à 28°C dans la matinée, le mercure devrait grimper ensuite en flèche. La barre des 30°C sera nettement franchie : 30°C à Daegu, 32°C à Busan et sur l’île méridionale de Jeju, 33°C à Séoul et à Daejeon, 34°C à Gwangju ou encore 35°C à Jeonju. Un seul intrus, Gangneung qui plafonnera à 26°C.