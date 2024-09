Technologies de pointe : les ambassadeurs sud-coréen et américain soulignent l’importance de la coopération

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur sud-coréen aux Etats-Unis a visité, du 9 au 14 septembre, trois Etats américains avec son homologue américain en Corée du Sud dans le cadre du « dialogue des ambassadeurs ». Objectif : promouvoir les relations Séoul-Washington dans les domaines politique, économique et académique locaux.Au cours de leur visite dans le Michigan, dans le Texas et dans l’Arizona, Cho Hyun-dong et Philip Goldberg ont discuté de l’économie et des technologies de pointe avec les gouverneurs des deux premiers Etats et la présidente de l’Arizona Commerce Authority (ACA). Ils ont estimé que la coopération économique bilatérale dans les secteurs clés du XXIe siècle, dont les semi-conducteurs, les véhicules électriques, les batteries, l’énergie propre et la défense, démontrait son évolution vers une alliance technologique.Les deux hauts diplomates ont aussi participé aux tables rondes organisées par les trois Etats américains. Ils se sont ensuite rendus dans des usines de SK siltron et de Samsung Electronics, situées respectivement dans le Michigan et dans le Texas, ainsi qu’au siège d’Amkor Technology dans l’Arizona.Enfin, Cho et Goldberg ont fait l’état de la coopération bilatérale en matière de semi-conducteurs et de construction navale avec des professeurs de génie navale de l’université du Michigan.