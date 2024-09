JCS : Pyongyang envoie de nouveau des ballons poubelles

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord ne cesse d’envoyer des ballons poubelles en direction de sa voisine du Sud. Dimanche, et ce pour la deuxième journée consécutive, ces objets volants ont été identifiés à Séoul et dans le nord de la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale. C’est ce qu’a annoncé hier et ce matin l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Le JCS a précisé que le pays communiste avait expédié 50 ballons dans la nuit de samedi à dimanche et encore 120 autres hier. Plusieurs dizaines d’entre eux ont atterri dans le Gyeonggi et à Séoul. Toujours selon lui, les contenus des ballons incluaient des papiers usés et des bouteilles en plastique, sans substances dangereuses pour la sécurité.Depuis fin mai, le royaume ermite a lancé des milliers de ballons du genre en représailles des envois de tracts anti-Pyongyang effectués à la frontière intercoréenne par les transfuges et les militants nord-coréens vivant au Sud.