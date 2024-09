Canicule: la demande globale d'électricité frôle les 100 GW en septembre

Photo : YONHAP News

L'été le plus chaud de l'Histoire de la Corée du Sud est passé, mais les grosses chaleurs persistent toujours. Conséquence : la demande agrégée d'électricité pour la deuxième semaine de septembre a atteint 99,3 GW. Il s’agit d’un niveau enregistré en temps normal en plein été.D'après la Korea Power Exchange (KPX), la demande globale s'est ainsi élevée le 9 septembre à 97 GW, le lendemain à 99,3 GW et le 11 à 98,5 GW. C'est la première fois que ce chiffre se rapproche autant du seuil des 100 GW pour ce mois-ci.Les autorités compétentes ont annoncé assurer un approvisionnement stable durant les congés de Chuseok, qui s’étalent du 14 au 18 septembre. Selon elles, la demande la plus basse en la matière durant cette période devrait être de 47,5 GW, un niveau supérieur à celui de 2023 (38,4 GW).Par conséquent, contrairement à l'an dernier, la production d'électricité éolienne et photovoltaïque ne sera pas réduite durant les festivités, qui seront plus chaudes que la moyenne, pour ainsi faire face à l'augmentation de l'utilisation des climatiseurs.